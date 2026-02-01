3 Berita Artis Terheboh: Sosok VA Muncul di CCTV, Denada Pilih Bungkam

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Denada memilih bungkam soal gugatan Ressa, karena kondisi emosionalnya terguncang dan ingin menenangkan diri.

Pilihan Denada untuk bungkam soal gugatan anaknya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (31/1).

Sementara itu, Padi Reborn akan menggelar pertunjukan bertajuk Konser Dua Delapan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Baca Juga: Ternyata Sejak Awal Denada Mengakui Ressa Rizky Rosano Sebagai Anaknya

Kemudian, sosok perempuan berinisial VA sempat menemani influencer Lula Lahfah (LL) sebelum ditemukan meninggal dunia di apartemen.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Alasan Denada Bungkam

Saat isu tersebut ramai diperbincangkan, penyanyi sekaligus presenter itu memilih tidak memberikan pernyataan langsung.

Baca Juga: Album Baru Padi Reborn Rasanya akan Seperti Rujak

Kuasa hukum Denada, Muhammad Iqbal mengungkapkan alasan kliennya memilih menahan diri setelah digugat oleh anaknya sendiri.

Baca selengkapnya: Ini Alasan Denada Bungkam Setelah Digugat Putra Kandungnya