menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Sosok VA Muncul di CCTV, Denada Pilih Bungkam

3 Berita Artis Terheboh: Sosok VA Muncul di CCTV, Denada Pilih Bungkam

3 Berita Artis Terheboh: Sosok VA Muncul di CCTV, Denada Pilih Bungkam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Denada memilih bungkam soal gugatan Ressa, karena kondisi emosionalnya terguncang dan ingin menenangkan diri.

Pilihan Denada untuk bungkam soal gugatan anaknya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (31/1).

Sementara itu, Padi Reborn akan menggelar pertunjukan bertajuk Konser Dua Delapan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Baca Juga:

Kemudian, sosok perempuan berinisial VA sempat menemani influencer Lula Lahfah (LL) sebelum ditemukan meninggal dunia di apartemen.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Alasan Denada Bungkam

Saat isu tersebut ramai diperbincangkan, penyanyi sekaligus presenter itu memilih tidak memberikan pernyataan langsung.

Baca Juga:

Kuasa hukum Denada, Muhammad Iqbal mengungkapkan alasan kliennya memilih menahan diri setelah digugat oleh anaknya sendiri.

Baca selengkapnya: Ini Alasan Denada Bungkam Setelah Digugat Putra Kandungnya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, alasan Denada bungkam soal gugatan putranya, konser Padi Reborn di Jakarta, sosok perempuan berinisial VA muncul di CCTV.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI