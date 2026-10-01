3 Berita Artis Terheboh: Spider-Man: Brand New Day Dirilis Ulang, Siti Si Vampir hadi

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan datang dari pembawa acara sekaligus komedian Sinyorita Esperanza yang baru saja keguguran.

Sinyorita Esperanza keguguran, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (30/9).

Sementara itu, film drama komedi yang berjudul Siti Si Vampir akhirnya merilis trailer menjelang tayang di bioskop.

Kemudian, Film Spider-Man: Brand New Day masih melanjutkan perjalanannya di bioskop setelah mencatat pencapaian besar.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sinyorita Esperanza Keguguran

Calon anak keduanya itu dinyatakan gugur saat usia kandungan enam minggu menuju tujuh minggu.

Dia mengungkapkan bahwa kandungannya dalam kondisi yang baik saat kontrol terakhir.

Namun, dua hari berselang, kondisi fisik Sinyorita mendadak drop.