3 Berita Artis Terheboh: Spider-Man: Brand New Day Dirilis Ulang, Siti Si Vampir hadi
jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan datang dari pembawa acara sekaligus komedian Sinyorita Esperanza yang baru saja keguguran.
Sinyorita Esperanza keguguran, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (30/9).
Sementara itu, film drama komedi yang berjudul Siti Si Vampir akhirnya merilis trailer menjelang tayang di bioskop.
Kemudian, Film Spider-Man: Brand New Day masih melanjutkan perjalanannya di bioskop setelah mencatat pencapaian besar.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Sinyorita Esperanza Keguguran
Calon anak keduanya itu dinyatakan gugur saat usia kandungan enam minggu menuju tujuh minggu.
Dia mengungkapkan bahwa kandungannya dalam kondisi yang baik saat kontrol terakhir.
Namun, dua hari berselang, kondisi fisik Sinyorita mendadak drop.
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Sinyorita Esperanza keguguran, Siti Si Vampir hadirkan ketimpangan sosial, Spider-Man: Brand New Day akan dirilis ulang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Spider-Man: Brand New Day akan Dirilis Ulang, Ada Rekaman yang Belum Tayang
- 3 Berita Artis Terheboh: Audi dan Anthony Rujuk, Jerome Lamar Gracia di Jepang
- Siti Si Vampir Hadirkan Ketimpangan Sosial Lewat Komedi Satire
- Sinyorita Esperanza Mengalami Keguguran, Begini Kronologinya
- 3 Berita Artis Terheboh: Ruben Tagih Uang Proyek Film, Sengketa PARFI Masuk Babak Baru
- 3 Berita Artis Terheboh: Adik Arie Kriting Meninggal, Sara Jalani Sidang Cerai