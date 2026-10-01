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3 Berita Artis Terheboh: Spider-Man: Brand New Day Dirilis Ulang, Siti Si Vampir hadi

3 Berita Artis Terheboh: Spider-Man: Brand New Day Dirilis Ulang, Siti Si Vampir hadi
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Spider-Man: Brand New Day. Foto: Dok. The Hollywood Reporter/Sony Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan datang dari pembawa acara sekaligus komedian Sinyorita Esperanza yang baru saja keguguran.

Sinyorita Esperanza keguguran, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (30/9).

Sementara itu, film drama komedi yang berjudul Siti Si Vampir akhirnya merilis trailer menjelang tayang di bioskop.

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Kemudian, Film Spider-Man: Brand New Day masih melanjutkan perjalanannya di bioskop setelah mencatat pencapaian besar.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sinyorita Esperanza Keguguran

Calon anak keduanya itu dinyatakan gugur saat usia kandungan enam minggu menuju tujuh minggu.

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Dia mengungkapkan bahwa kandungannya dalam kondisi yang baik saat kontrol terakhir.

Namun, dua hari berselang, kondisi fisik Sinyorita mendadak drop.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Sinyorita Esperanza keguguran, Siti Si Vampir hadirkan ketimpangan sosial, Spider-Man: Brand New Day akan dirilis ulang

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