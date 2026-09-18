menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » 3 Berita Artis Terheboh: Spider-Man Pecahkan Rekor, Empat Musim Pertiwi Wakili Indonesia

3 Berita Artis Terheboh: Spider-Man Pecahkan Rekor, Empat Musim Pertiwi Wakili Indonesia

3 Berita Artis Terheboh: Spider-Man Pecahkan Rekor, Empat Musim Pertiwi Wakili Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rumah produksi, Forka Films akhirnya mengumumkan detail terbaru dari film Kamila Andini yakni, Empat Musim Pertiwi, di JAFF Market 2025. Foto: Dok. Forka Films/JAFF 2025

jpnn.com, JAKARTA - Film Spider-Man: Brand New Day kembali mencetak rekor baru di box office kalahkan Star Wars.

Rekor baru film Spider-Man: Brand New Day, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (17/9).

Sementara itu, Andre Taulany mengungkap alasan mantap menikahi Amanda Rigby, yang dinilai lembut dan menerima dirinya.

Baca Juga:

Kemudian, film Empat Musim Pertiwi resmi terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang Academy Awards (Oscars) ke-99 pada 2027.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Spider-Man: Brand New Day Pecahkan Rekor 

Karya yang dibintangi Tom Holland itu kini menjadi film dengan pendapatan domestik tertinggi sepanjang masa di Amerika Utara.

Baca Juga:

Dilansir dari The Hollywood Reporter, Spider-Man: Brand New Day telah mengumpulkan pendapatan sebesar 936,773 juta dolar AS setelah 47 hari tayang di bioskop.

Baca selengkapnya: Spider-Man: Brand New Day Pecahkan Rekor Box Office Star Wars

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Spider-Man: Brand New Day pecahkan rekor, Andre Taulany mantap nikahi Amanda Rigby, Empat Musim Pertiwi Wakili Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI