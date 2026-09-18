3 Berita Artis Terheboh: Spider-Man Pecahkan Rekor, Empat Musim Pertiwi Wakili Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Film Spider-Man: Brand New Day kembali mencetak rekor baru di box office kalahkan Star Wars.
Rekor baru film Spider-Man: Brand New Day, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (17/9).
Sementara itu, Andre Taulany mengungkap alasan mantap menikahi Amanda Rigby, yang dinilai lembut dan menerima dirinya.
Kemudian, film Empat Musim Pertiwi resmi terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang Academy Awards (Oscars) ke-99 pada 2027.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Spider-Man: Brand New Day Pecahkan Rekor
Karya yang dibintangi Tom Holland itu kini menjadi film dengan pendapatan domestik tertinggi sepanjang masa di Amerika Utara.
Dilansir dari The Hollywood Reporter, Spider-Man: Brand New Day telah mengumpulkan pendapatan sebesar 936,773 juta dolar AS setelah 47 hari tayang di bioskop.
Baca selengkapnya: Spider-Man: Brand New Day Pecahkan Rekor Box Office Star Wars
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Spider-Man: Brand New Day pecahkan rekor, Andre Taulany mantap nikahi Amanda Rigby, Empat Musim Pertiwi Wakili Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mantap Nikahi Amanda Rigby, Andre Taulany: Ceweknya Baik, Lemah Lembut
- Kabar Segera Nikah dengan Amanda Rigby, Andre Taulany Ungkap Respons Anak
- Empat Musim Pertiwi Wakili Indonesia di Oscars 2027
- Reaksi Anak Soal Kabar Andre Taulany Segera Nikah dengan Amanda Rigby
- 3 Berita Artis Terheboh: Profil Amanda Rigby Disorot, Maudy Menuai Kritik Netizen
- Perjalanan Andre Taulany Hingga Dikabarkan Segera Nikah dengan Amanda Rigby