3 Berita Artis Terheboh: Spider-Man Pecahkan Rekor, Empat Musim Pertiwi Wakili Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Film Spider-Man: Brand New Day kembali mencetak rekor baru di box office kalahkan Star Wars.

Rekor baru film Spider-Man: Brand New Day, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (17/9).

Sementara itu, Andre Taulany mengungkap alasan mantap menikahi Amanda Rigby, yang dinilai lembut dan menerima dirinya.

Kemudian, film Empat Musim Pertiwi resmi terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang Academy Awards (Oscars) ke-99 pada 2027.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Spider-Man: Brand New Day Pecahkan Rekor

Karya yang dibintangi Tom Holland itu kini menjadi film dengan pendapatan domestik tertinggi sepanjang masa di Amerika Utara.

Dilansir dari The Hollywood Reporter, Spider-Man: Brand New Day telah mengumpulkan pendapatan sebesar 936,773 juta dolar AS setelah 47 hari tayang di bioskop.

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