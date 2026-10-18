menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » 3 Berita Artis Terheboh: Suami Siti Badriah Jalani Vasektomi, Momo dan Geisha Reuni

3 Berita Artis Terheboh: Suami Siti Badriah Jalani Vasektomi, Momo dan Geisha Reuni

3 Berita Artis Terheboh: Suami Siti Badriah Jalani Vasektomi, Momo dan Geisha Reuni
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Siti Badriah dan suaminya, Krisjiana Baharudin. Foto: Instagram/sitibadriahh

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Siti Badriah buka suara mengenai keputusan suaminya, Krisjiana Baharudin, memilih menjalani vasektomi.

Kabar suami Siti Badriah menjalani vasektomi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (17/10).

Kemudian, Momo akhirnya reuni bareng Geisha dalam Synchronize Fest 2026 di Gambir Expo, Jakarta Pusat pada Jumat (16/10).

Baca Juga:

Sementara itu, festival musik, Synchronize Fest 2026 resmi dimulai di kawasan Gambir Expo Jakarta.

Pengin tahu lebih lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut: 

1. Suami Siti Badriah Jalani Vasektomi

Dia mengatakan bahwa keputusan tersebut berasal dari keinginan suami. Keduanya sepakat tidak menambah momongan setelah dikaruniai dua anak.

Baca Juga:

“Sebenarnya itu keinginan dari Kris sendiri. Kris sendiri pengin dia vasektomi karena kan apa, akunya juga sudah enggak mau hamil lagi,” kata Siti Badriah saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Siti Badriah Akhirnya Ungkap Alasan Suami Jalani Vasektomi

Rangkuman 3 berita artis terheboh, suami Siti Badriah jalani vasektomi, momen mengharukan reuni Momo dan Geisha, kemeriahan hari pertama Synchronize Fest 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI