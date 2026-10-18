3 Berita Artis Terheboh: Suami Siti Badriah Jalani Vasektomi, Momo dan Geisha Reuni

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Siti Badriah buka suara mengenai keputusan suaminya, Krisjiana Baharudin, memilih menjalani vasektomi.

Kabar suami Siti Badriah menjalani vasektomi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (17/10).

Kemudian, Momo akhirnya reuni bareng Geisha dalam Synchronize Fest 2026 di Gambir Expo, Jakarta Pusat pada Jumat (16/10).

Sementara itu, festival musik, Synchronize Fest 2026 resmi dimulai di kawasan Gambir Expo Jakarta.

Pengin tahu lebih lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Suami Siti Badriah Jalani Vasektomi

Dia mengatakan bahwa keputusan tersebut berasal dari keinginan suami. Keduanya sepakat tidak menambah momongan setelah dikaruniai dua anak.

“Sebenarnya itu keinginan dari Kris sendiri. Kris sendiri pengin dia vasektomi karena kan apa, akunya juga sudah enggak mau hamil lagi,” kata Siti Badriah saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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