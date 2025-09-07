3 Berita Artis Terheboh: Sukatani Mundur dari Pestapora, Freeport Dikeluarkan dari Daftar Sponsor
jpnn.com, JAKARTA - Menyusul mundurnya sejumlah penampil akibat isu sponsor, Pestapora 2025 mengambil langkah dengan memutuskan kerja sama dengan PT Freeport Indonesia.
Mundurnya sejumlah penampil di Pestapora 2025, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (6/9).
Sementara itu, konser The Rockstar Legends Live in Jakarta - Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 akan digelar di Stadion Senayan.
Kemudian, sejumlah penampil memutuskan untuk mundur di Festival Pestapora 2025, karena isu disponsori PT Freeport Indonesia.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Freeport Dikeluarkan dari Daftar Sponsor Pestapora
Penyelenggara acara mengumumkan keputusan tersebut melalui unggahan resmi di akun Instagram mereka.
Dalam pernyataan resmi, Pestapora mengonfirmasi kerja sama dengan PT Freeport Indonesia telah dihentikan.
Baca selengkapnya: Sederet Penampil Mundur, Pestapora 2025 Keluarkan PT Freeport Indonesia dari Daftar Sponsor
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Freeport dikeluarkan dari daftar sponsor, Sukatani hingga Navicula batalkan tampil, meriahnya konser Dewa 19
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tetap Tampil di Pestapora 2025, Kunto Aji Menjadikan Panggungnya Sarana Berorasi
- Hindia dan Feast Batal Tampil di Pestapora, Sampaikan Permohonan Maaf
- Lebih dari 20 Penampil Batal Tampil, Pestapora Hari Ke-2 Tetap Padat
- Rebellion Rose Tepati Janji Hadir di Pestapora 2025, Orasi Hingga Tampil Seadanya
- Rhoma Irama X Maliq & D'Essentials Guncang Pestapora 2025, Penonton Tak Henti Berjoget
- Sukatani Hingga Navicula Batalkan Manggung di Pestapora 2025, Ini Alasannya