3 Berita Artis Terheboh: SWAMI Bicara Royalti Ari Lasso, Once Mekel Beri Komentar

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Doktif menjadi saksi dalam sidang Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

Kesaksian Doktif menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (14/8).

Sementara itu, Once Mekel memberi tanggapan setelah keluarnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025.

Kemudian, Wahana Musik Indonesia (WAMI) memberikan penjelasan resmi mengenai unggahan Ari Lasso di Instagram.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Doktif Jadi Saksi

Sebelumnya, dokter Samira alias Doktif sudah hadir dan memberikan keterangan saksi pada pekan lalu.

Akan tetapi, sidang tersebut ditunda karena kondisi kesehatan Nikita Mirzani yang tidak fit, sehingga dilanjut pada hari ini.

