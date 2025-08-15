menu
3 Berita Artis Terheboh: SWAMI Bicara Royalti Ari Lasso, Once Mekel Beri Komentar

Penyanyi Ari Lasso. Foto: Instagram/ari_lasso

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Doktif menjadi saksi dalam sidang Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

Kesaksian Doktif menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (14/8).

Sementara itu, Once Mekel memberi tanggapan setelah keluarnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025.

Baca Juga:

Kemudian, Wahana Musik Indonesia (WAMI) memberikan penjelasan resmi mengenai unggahan Ari Lasso di Instagram.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Doktif Jadi Saksi

Sebelumnya, dokter Samira alias Doktif sudah hadir dan memberikan keterangan saksi pada pekan lalu.

Baca Juga:

Akan tetapi, sidang tersebut ditunda karena kondisi kesehatan Nikita Mirzani yang tidak fit, sehingga dilanjut pada hari ini.

Baca selengkapnya: Sidang Nikita Mirzani Kembali Dilanjut, Doktif Menjadi Saksi

