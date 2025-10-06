menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Syifa Hadju Dilamar, Ashanty Dilaporkan

3 Berita Artis Terheboh: Syifa Hadju Dilamar, Ashanty Dilaporkan

3 Berita Artis Terheboh: Syifa Hadju Dilamar, Ashanty Dilaporkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyanyi Ashanty. Foto: Firda Junita/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Syifa Hadju membagikan momen saat dirinya dilamar oleh kekasihnya, El Rumi.

Momen Syifa Hadju dilamar menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (5/10).

Kemudian, sejumlah kenangan manis tercipta dalam Synchronize Fest 2025 di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada hari kedua, Sabtu (4/100.

Baca Juga:

Sementara itu, kronologi kejadian selebritas Ashanty dilaporkan mantan karyawannya, Ayu terkait dugaan perampasan aset secara paksa.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Syifa Hadju Dilamar El Rumi

Melalui akunnya di Instagram, aktris 25 tahun tersebut membagikan momen saat dirinya dilamar oleh El Rumi.

Baca Juga:

Dalam unggahannya, Syifa Hadju membagikan foto-fotonya bersama El Rumi di Lauterbrunnen, Swiss.

Baca selengkapnya: Dilamar El Rumi, Syifa Hadju: I Said Yes...

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Syifa Hadju dilamar El Rumi, hari kedua Synchronize Fest 2025, kronologi Ashanty dilaporkan mantan karyawan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI