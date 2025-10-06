3 Berita Artis Terheboh: Syifa Hadju Dilamar, Ashanty Dilaporkan
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Syifa Hadju membagikan momen saat dirinya dilamar oleh kekasihnya, El Rumi.
Momen Syifa Hadju dilamar menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (5/10).
Kemudian, sejumlah kenangan manis tercipta dalam Synchronize Fest 2025 di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada hari kedua, Sabtu (4/100.
Sementara itu, kronologi kejadian selebritas Ashanty dilaporkan mantan karyawannya, Ayu terkait dugaan perampasan aset secara paksa.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Syifa Hadju Dilamar El Rumi
Melalui akunnya di Instagram, aktris 25 tahun tersebut membagikan momen saat dirinya dilamar oleh El Rumi.
Dalam unggahannya, Syifa Hadju membagikan foto-fotonya bersama El Rumi di Lauterbrunnen, Swiss.
Baca selengkapnya: Dilamar El Rumi, Syifa Hadju: I Said Yes...
