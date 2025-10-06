3 Berita Artis Terheboh: Syifa Hadju Dilamar, Ashanty Dilaporkan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Syifa Hadju membagikan momen saat dirinya dilamar oleh kekasihnya, El Rumi.

Momen Syifa Hadju dilamar menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (5/10).

Kemudian, sejumlah kenangan manis tercipta dalam Synchronize Fest 2025 di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada hari kedua, Sabtu (4/100.

Sementara itu, kronologi kejadian selebritas Ashanty dilaporkan mantan karyawannya, Ayu terkait dugaan perampasan aset secara paksa.

1. Syifa Hadju Dilamar El Rumi

Melalui akunnya di Instagram, aktris 25 tahun tersebut membagikan momen saat dirinya dilamar oleh El Rumi.

Dalam unggahannya, Syifa Hadju membagikan foto-fotonya bersama El Rumi di Lauterbrunnen, Swiss.

