3 Berita Artis Terheboh: Taeil Eks NCT Gagal Banding, Kondisi Terkini Jaja Miharja
jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris mendapat hampers Natal dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hampers dari Prabowo, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (28/12).
Sementara itu, putri Jaja Miharja, Vita mengabarkan kondisi ayahnya yang sempat dirawat di rumah sakit.
Kemudian, Mahkamah Agung Korea Selatan menolak banding Taeil, eks member NCT, dan menguatkan hukuman penjara 3,5 tahun.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Hotman Paris Dapat Hampers Natal dari Presiden Prabowo
Melalui akunnya di Instagram, dia membagikan video yang menunjukkan sebuah bingkisan berisikan aneka sayur-mayur.
Dari video itu diketahui bahwa bingkisan itu dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca selengkapnya: Hotman Paris Dapat Hampers Natal dari Presiden Prabowo
