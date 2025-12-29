menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Taeil Eks NCT Gagal Banding, Kondisi Terkini Jaja Miharja

3 Berita Artis Terheboh: Taeil Eks NCT Gagal Banding, Kondisi Terkini Jaja Miharja

3 Berita Artis Terheboh: Taeil Eks NCT Gagal Banding, Kondisi Terkini Jaja Miharja
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ruben Onsu menjenguk Jaja Miharja di rumah sakit. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris mendapat hampers Natal dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

Hampers dari Prabowo, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (28/12).

Sementara itu, putri Jaja Miharja, Vita mengabarkan kondisi ayahnya yang sempat dirawat di rumah sakit.

Baca Juga:

Kemudian, Mahkamah Agung Korea Selatan menolak banding Taeil, eks member NCT, dan menguatkan hukuman penjara 3,5 tahun.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Hotman Paris Dapat Hampers Natal dari Presiden Prabowo

Melalui akunnya di Instagram, dia membagikan video yang menunjukkan sebuah bingkisan berisikan aneka sayur-mayur.

Baca Juga:

Dari video itu diketahui bahwa bingkisan itu dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca selengkapnya: Hotman Paris Dapat Hampers Natal dari Presiden Prabowo

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Hotman Paris dapat hampers dari presiden, kondisi terkini Jaja Miharja, Taeil eks NCT gagal banding.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI