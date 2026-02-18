menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Tanggapan Ashanty soal Aurel, Denada Hanya Punya Dua Anak

3 Berita Artis Terheboh: Tanggapan Ashanty soal Aurel, Denada Hanya Punya Dua Anak

3 Berita Artis Terheboh: Tanggapan Ashanty soal Aurel, Denada Hanya Punya Dua Anak
Ashanty. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Drummer cilik asal Papua, Shelyn Adlyani Hendroharto, terus mencuri perhatian lewat bakat musiknya.

Sosok Shelyn yang mencuri perhatian, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (17/2).

Kemudian, Ashanty memberi tanggapan soal rumor Aurel Hermansyah tidak dihiraukan oleh keluarga Atta Halilintar, Gen Halilintar.

Baca Juga:

Sementara itu, manajemen dan keluarga Denada menegaskan bahwa sang penyanyi hanya memiliki dua orang anak, yakni Ressa Rizky Rossano dan Aisha 

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Drummer Cilik Shelyn Curi Perhatian

Siswi kelas 2 di SD IT Qurrota A’yun Abepura, Jayapura, ini dikenal aktif mengembangkan minatnya di bidang seni.

Baca Juga:

Di tengah kesibukan sekolah, Shelyn rutin mengasah kemampuan bermusiknya melalui berbagai kelas formal.

Baca selengkapnya: Shelyn, Drummer Cilik Papua yang Multitalenta dan Penuh Prestasi

