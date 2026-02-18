3 Berita Artis Terheboh: Tanggapan Ashanty soal Aurel, Denada Hanya Punya Dua Anak
jpnn.com, JAKARTA - Drummer cilik asal Papua, Shelyn Adlyani Hendroharto, terus mencuri perhatian lewat bakat musiknya.
Sosok Shelyn yang mencuri perhatian, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (17/2).
Kemudian, Ashanty memberi tanggapan soal rumor Aurel Hermansyah tidak dihiraukan oleh keluarga Atta Halilintar, Gen Halilintar.
Sementara itu, manajemen dan keluarga Denada menegaskan bahwa sang penyanyi hanya memiliki dua orang anak, yakni Ressa Rizky Rossano dan Aisha
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Drummer Cilik Shelyn Curi Perhatian
Siswi kelas 2 di SD IT Qurrota A’yun Abepura, Jayapura, ini dikenal aktif mengembangkan minatnya di bidang seni.
Di tengah kesibukan sekolah, Shelyn rutin mengasah kemampuan bermusiknya melalui berbagai kelas formal.
Shelyn, Drummer Cilik Papua yang Multitalenta dan Penuh Prestasi
Rangkunan 3 berita artis terheboh, drummer cilik Shelyn Adlyani Hendroharto curi perhatian, tanggapan Ashanty, manajemen tegaskan Denada punya 2 anak.
