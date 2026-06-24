menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Tantri Belum Lapor Polisi, Ruben Bagikan Momen Mengharukan

3 Berita Artis Terheboh: Tantri Belum Lapor Polisi, Ruben Bagikan Momen Mengharukan

3 Berita Artis Terheboh: Tantri Belum Lapor Polisi, Ruben Bagikan Momen Mengharukan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ruben Onsu bertemu anak-anaknya sebelum berangkat umrah. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu membagikan momen manis menjelang keberangkatannya menjalani ibadah umrah.

Momen yang dibagikan Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (23/6).

Sementara itu, vokalis band Kotak, Tantri Syalindri menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh teman sendiri.

Baca Juga:

Kemudian, Elly Sugigi nyaris menjalin kerja sama dengan Hanania Group, travel umrah yang kini tersandung kasus penipuan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Bagikan Momen Mengharukan

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan suasana di bandara saat dirinya bersama orang-orang yang hendak berangkat ke Tanah Suci.

Baca Juga:

Dari video tersebut, salah satu yang mencuri perhatian yakni momen ketika pria berusia 42 tahun itu tampak bertemu kedua buah hatinya, Thalia dan Thania Putri Onsu.

Baca selengkapnya: Momen Mengharukan Menjelang Umrah, Ruben Onsu Akhirnya Bertemu Anak-anak

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu bagikan momen mengharukan, Tantri Kotak belum lapor polisi, Elly Sugigi batal umrah dengan Hanania.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co