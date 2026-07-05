3 Berita Artis Terheboh: Taylor Swift dan Travis Kelce Menikah, Sarwendah Siap Buka Fakta Pernikahan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah siap membuka fakta-fakta rumah tangganya bersama Ruben Onsu dalam sidang hak asuh anak di PN Jaksel.

Kabar Sarwendah bakal ungkap fakta rumah tangganya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (4/7).

Sementara itu, Taylor Swift dan Travis Kelce resmi menikah dalam upacara mewah di Madison Square Garden, New York.

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Kemudian, aktor Iqbaal Ramadhan mengungkap perjuangan yang dilakukan demi membintangi film Operasi Pesta Copet.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sarwendah Siap Buka Fakta Pernikahan

Langkah itu akan ditempuh sebagai respons atas gugatan perwalian anak yang diajukan mantan suaminya tersebut.

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Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu.

Baca selengkapnya: Sarwendah Siap Buka Fakta Pernikahan di Sidang Hak Asuh Anak