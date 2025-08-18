menu
3 Berita Artis Terheboh: Terungkap Obrolan & Perjuangan Mpok Alpa, Goyangan Prabowo Bikin Heboh
Raffi Ahmad dan Irfan Hakim di rumah duka Mpok Alpa, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto terlihat ikut bergoyang bersama hadirin saat lagu Tabola Bale dinyanyikan.

Aksi presiden bergoyang, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (17/8).

Sementara itu, Raffi Ahmad sangat berduka dengan kepergian komedian Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Kemudian, suami mendiang Mpok Alpa, Ajie Darmaji mengungkapkan soal penyakit yang diidap sang istri sebelum meninggal dunia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Prabowo Bergoyang

Lagu tersebut dinyanyikan oleh Silet Open Up dan Diva Aurel saat peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/8).

Prabowo yang mulanya duduk di depan Istana Merdeka, turun ke halaman dan berjoget sejenak mengikuti lagu Tabola Bale.

Baca selengkapnya: Tabola Bale Berkumandang, Prabowo pun Bergoyang

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Prabowo Subianto bergoyang, obrolan terakhir Mpok Alpa dengan Raffi Ahmad, perjuangan mendiang Mpok Alpa sebelum meninggal.

