3 Berita Artis Terheboh: Thariq Terseret Kasus Hanania, Perincian Nafkah Anak Ruben Bikin Syok
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengungkap alasan dirinya meminta perincian penggunaan nafkah anak hingga Rp 200 juta per bulan kepada Sarwendah.
Perincian nafkah anak dari Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (10/6).
Sementara itu, kolaborasi Raisa dengan penyanyi asal Korea Selatan, Sung Si-kyung sukses mencuri perhatian penggemar.
Kemudian, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid menghadiri panggilan penyidik terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Alasan Ruben Minta Perincian Penggunaan Nafkah Anak
Bukan alasan pelit, dia mengaku butuh perincian tersebut agar bisa punya bukti bahwa dirinya selalu menafkahi anak-anaknya.
"Gue berhak untuk tanya (rincian pengeluaran), dengan tujuan, sekarang kita sudah sendiri-sendiri, sehingga nanti kalau suatu saat anak gue bertanya, 'ayah enggak pernah gini?' Enggak kok, ayah ada ini (buktinya)," kata Ruben Onsu dalam program Brownis di Trans TV baru-baru ini.
Baca selengkapnya: Ini Alasan Ruben Onsu Minta Rincian Penggunaan Nafkah Anak kepada Sarwendah
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu minta perincian penggunaan nafkah anak, Raisa dan Sung Si-kyung rilis lagu duet, Thariq Halilintar diperiksa
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