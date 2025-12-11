3 Berita Artis Terheboh: Tiara Minta Terdakwa Dihukum Berat, Vonis Nikita Mirzani Jadi 6 Tahun,

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Bedu mengaku dirinya saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Depok, Jawa Barat.

Pengakuan Bedu tinggal di kontrakan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (10/12).

Sementara itu, aktris Nikita Mirzani sepertinya harus menjalani masa hukuman di penjara lebih lama.

Kemudian, sidang kasus dugaan akses ilegal yang menimpa Tiara Aurellie masih berlanjut pekan depan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Bedu Tinggal di Kontrakan

Kekinian, pemilik nama Harabdu Tohar itu tak lagi tinggal di rumah lamanya.

