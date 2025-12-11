menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Tiara Minta Terdakwa Dihukum Berat, Vonis Nikita Mirzani Jadi 6 Tahun,

3 Berita Artis Terheboh: Tiara Minta Terdakwa Dihukum Berat, Vonis Nikita Mirzani Jadi 6 Tahun,

3 Berita Artis Terheboh: Tiara Minta Terdakwa Dihukum Berat, Vonis Nikita Mirzani Jadi 6 Tahun,
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktris Nikita Mirzani seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Bedu mengaku dirinya saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Depok, Jawa Barat.

Pengakuan Bedu tinggal di kontrakan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (10/12).

Sementara itu, aktris Nikita Mirzani sepertinya harus menjalani masa hukuman di penjara lebih lama.

Baca Juga:

Kemudian, sidang kasus dugaan akses ilegal yang menimpa Tiara Aurellie masih berlanjut pekan depan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Bedu Tinggal di Kontrakan

Kekinian, pemilik nama Harabdu Tohar itu tak lagi tinggal di rumah lamanya.

Baca Juga:

Bedu mengaku dirinya saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Depok, Jawa Barat.

Baca selengkapnya: Resmi Bercerai, Bedu Kini Tinggal di Kontrakan Rp70 Juta

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Bedu tinggal di kontrakan, alasan vonis Nikita Mirzani diperberat jadi 6 tahun. Tiara Aurellie minta terdakwa dihukum berat

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI