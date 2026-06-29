3 Berita Artis Terheboh: Tiket DWP 2026 Mulai Dijual, Comeback ATEEZ Berbuah Manis
jpnn.com, JAKARTA - Nama Sarwendah dianalisis pakar yang menyoroti aspek karakter, emosi, dan potensi tantangan.
Sorotan pakar soal nama Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (28/6).
Sementara itu, festival musik, Djakarta Warehouse Project (DWP) 2026 akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Kemudian, ATEEZ memuncaki tangga lagu iTunes di 26 negara lewat mini album terbaru GOLDEN HOUR : Part.5.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Pakar Kupas Makna Nama Sarwendah
Di balik sorotan tersebut, perjalanan karier mantan personel Cherrybelle itu turut dianalisis dari sudut pandang ilmu analisa nama oleh seorang pakar.
Sebelum dikenal luas sebagai Sarwendah, publik mengenalnya dengan nama Wenda Tan. Dalam sejumlah kesempatan, nama lengkapnya juga ditulis sebagai Sarwendah Tan.
Baca selengkapnya: Pakar Kupas Makna Nama Sarwendah, Singgung Karakter dan Emosi
Rangkuman 3 berita artis terheboh, pakar kupas makna nama Sarwendah, tiket DWP 2026 mulai dijual, comeback ATEEZ berbuah manis.
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