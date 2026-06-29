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3 Berita Artis Terheboh: Tiket DWP 2026 Mulai Dijual, Comeback ATEEZ Berbuah Manis

3 Berita Artis Terheboh: Tiket DWP 2026 Mulai Dijual, Comeback ATEEZ Berbuah Manis
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Festival musik, Djakarta Warehouse Project (DWP) 2026 akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 11, 12, dan 13 Desember 2026. Foto: Dok. Ismaya Live

jpnn.com, JAKARTA - Nama Sarwendah dianalisis pakar yang menyoroti aspek karakter, emosi, dan potensi tantangan.

Sorotan pakar soal nama Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (28/6).

Sementara itu, festival musik, Djakarta Warehouse Project (DWP) 2026 akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

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Kemudian, ATEEZ memuncaki tangga lagu iTunes di 26 negara lewat mini album terbaru GOLDEN HOUR : Part.5.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pakar Kupas Makna Nama Sarwendah

Di balik sorotan tersebut, perjalanan karier mantan personel Cherrybelle itu turut dianalisis dari sudut pandang ilmu analisa nama oleh seorang pakar.

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Sebelum dikenal luas sebagai Sarwendah, publik mengenalnya dengan nama Wenda Tan. Dalam sejumlah kesempatan, nama lengkapnya juga ditulis sebagai Sarwendah Tan.

Baca selengkapnya: Pakar Kupas Makna Nama Sarwendah, Singgung Karakter dan Emosi

Rangkuman 3 berita artis terheboh, pakar kupas makna nama Sarwendah, tiket DWP 2026 mulai dijual, comeback ATEEZ berbuah manis.

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