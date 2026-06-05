3 Berita Artis Terheboh: Tio Pakusadewa Butuh Biaya Pengobatan, Buah Hati Erin Terganggu
jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Tio Pakusadewo kembali dirawat intensif di salah satu rumah sakit.
Kabar kesehatan Tio yang menurun, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (4/6).
Kemudian, persoalan antara Rien Wartia Trigina atau akrab disapa Erin, dengan ART masih terus bergulir.
Sementara itu, film Colony dibintangi oleh Jun Ji Hyun, Koo Kyo Hwan, Ji Chang Wook, Shin Hyun Bin, Kim Shin, dan Go Soo.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Tio Butuh Biaya Pengobatan
Kabar tersebut disampaikan oleh sahabat Tio, Dewi Irawan yang datang membesuk baru-baru ini.
Menurutnya, Tio Pakusadewo sudah bolak-balik masuk rumah sakit sejak beberapa bulan terakhir.
Baca selengkapnya: Tio Pakusadewo Bolak-Balik Rumah Sakit, Butuh Bantuan Biaya Pengobatan
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Tio Pakusadewo butuh biaya pengobatan, buah hati Erin terganggu akibat sang ibu ribut dengan ART, review film Colony
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tio Pakusadewo Bolak-Balik Rumah Sakit, Butuh Bantuan Biaya Pengobatan
- 3 Berita Artis Terheboh: Polemik Ruben dan Sarwendah Memanas, Betrand Peto Sampaikan Harapan
- Persoalan dengan ART Viral, Erin Mengakui Buah Hati Terganggu
- Tak Diundang RDP, Pihak Erin Bakal Layangkan Surat ke DPR RI
- ART Pilih Hengkang dari Rumah, Erin Ungkap Hal Ini
- Tio Pakusadewo Dirawat di Rumah Sakit, Dewi Irawan Buka Donasi Bantuan