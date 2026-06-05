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3 Berita Artis Terheboh: Tio Pakusadewa Butuh Biaya Pengobatan, Buah Hati Erin Terganggu

3 Berita Artis Terheboh: Tio Pakusadewa Butuh Biaya Pengobatan, Buah Hati Erin Terganggu
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Dewi Irawan membesuk Tio Pakusadewo yang dirawat di rumah sakit. Foto: Instagram/dewiirawan13

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Tio Pakusadewo kembali dirawat intensif di salah satu rumah sakit.

Kabar kesehatan Tio yang menurun, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (4/6).

Kemudian, persoalan antara Rien Wartia Trigina atau akrab disapa Erin, dengan ART masih terus bergulir.

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Sementara itu, film Colony dibintangi oleh Jun Ji Hyun, Koo Kyo Hwan, Ji Chang Wook, Shin Hyun Bin, Kim Shin, dan Go Soo.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tio Butuh Biaya Pengobatan

Kabar tersebut disampaikan oleh sahabat Tio, Dewi Irawan yang datang membesuk baru-baru ini.

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Menurutnya, Tio Pakusadewo sudah bolak-balik masuk rumah sakit sejak beberapa bulan terakhir.

Baca selengkapnya: Tio Pakusadewo Bolak-Balik Rumah Sakit, Butuh Bantuan Biaya Pengobatan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Tio Pakusadewo butuh biaya pengobatan, buah hati Erin terganggu akibat sang ibu ribut dengan ART, review film Colony

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