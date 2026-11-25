jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina alias Erin lmengungkapkan rasa syukurnya karena persoalan tersebut kini akhirnya berakhir damai.

Rasa syukur Erin, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (24/11).

Kemudian, band rock legendaris, TOTO akan menggelar konser di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada 2 April 2027.

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Sementara itu, band psychedelic rock asal Medan, Yoko City Ghost, mempersembahkan single terbaru yang berjudul Mukadimah.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Erin Sepakat Berdamai dengan ART

Erin lantas mengungkapkan rasa syukurnya karena persoalan tersebut kini akhirnya berakhir damai.

"Ya alhamdulillah akhirnya selesai semua masalah, kami saling lapor. Ya sudah, jadi sekarang kami berdamai, sudah saling memaafkan, sudah enggak ada lagi rasa saling marah-marah kayak waktu itu yang kemarin itulah. Jadi sekarang sudah damai, sudah baik-baik saja," ujar Erin di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

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