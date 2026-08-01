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3 Berita Artis Terheboh: Trisno PAS Band Dirawat, Sarwendah Menangis Minta Maaf

3 Berita Artis Terheboh: Trisno PAS Band Dirawat, Sarwendah Menangis Minta Maaf
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Sarwendah. Ilustrasi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mengaku salah seusai ucapan yang diduga menyindir Ruben Onsu viral dan menuai kritik publik.

Pengakuan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (31/7).

Sementara itu, pemain bas PAS Band, Trisno masih dirawat intensif di rumah sakit akibat mengalami gagal ginjal.

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Kemudian, Sarwendah kembali menyampaikan klarifikasi terkait rumor melakukan ritual di Gunung Kawi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sarwendah Menangis Mengaku Salah

Dia mengaku menggunakan waktu tersebut untuk mengoreksi diri dan menghindari polemik yang lebih luas.

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Pengakuan itu disampaikan Sarwendah saat menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang bersama Denny Sumargo di YouTube.

Baca selengkapnya: Sambil Menangis, Sarwendah Mengaku Salah soal Ucapannya terhadap Ruben Onsu

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Sarwendah mengaku salah, Trisno PAS Band dirawat di rumah sakit, klarifikasi soal kegiatan di gunung kawi.

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