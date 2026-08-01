3 Berita Artis Terheboh: Trisno PAS Band Dirawat, Sarwendah Menangis Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mengaku salah seusai ucapan yang diduga menyindir Ruben Onsu viral dan menuai kritik publik.

Pengakuan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (31/7).

Sementara itu, pemain bas PAS Band, Trisno masih dirawat intensif di rumah sakit akibat mengalami gagal ginjal.

Kemudian, Sarwendah kembali menyampaikan klarifikasi terkait rumor melakukan ritual di Gunung Kawi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sarwendah Menangis Mengaku Salah

Dia mengaku menggunakan waktu tersebut untuk mengoreksi diri dan menghindari polemik yang lebih luas.

Pengakuan itu disampaikan Sarwendah saat menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang bersama Denny Sumargo di YouTube.

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