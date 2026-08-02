3 Berita Artis Terheboh: Trisno PAS Band Meninggal, Sandy Beber Kronologinya

jpnn.com, BANDUNG - Bassist PAS Band, Bambang Sutrisno alias Trisno meninggal dunia akibat komplikasi penyakit di Bandung, Jawa Barat.

Kabar Trisno PAS Band meninggal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (1/8).

Sementara itu, Sandy PAS Band menceritakan kronologi Trisno meninggal dunia.

Baca Juga: Ini Jadwal dan Lokasi Pemakaman Jenazah Trisno PAS Band

Kemudian, Kanwil Ditjenpas DKI Jakarta membantah adanya intimidasi terhadap Nikita Mirzani saat menjalani masa tahanan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Trisno PAS Band Meninggal Dunia

Trisno meninggal di Kota Bandung pada Sabtu (1/8/2026) sore.

Informasi tersebut dibenarkan oleh manajer PAS Band, Andrian Ramdany.

Baca selengkapnya: †risno Bassist PAS Band Meninggal di Bandung