jpnn.com, JAKARTA - Kritikan Lita Gading soal kuliah S1 dua tahun membuat unggahan kelulusan Mulan Jameela kembali disorot.

Unggahan kelulusan Mulan yang kembali disorot, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (22/11).

Sementara itu, Lucky Hakim merespons desakan mundur wakilnya dan meminta warga Indramayu bersabar menyikapi polemik.

Kemudian, konser My Chemical Romance (MCR) di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, sukses digelar.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Unggahan Lama Mulan Jameela Disorot

Imbas kritik tersebut, unggahan lama Mulan saat mengumumkan kelulusannya dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) kembali disorot.

Dalam unggahan Instagram pada Oktober 2022, Mulan pernah menceritakan perjalanan panjangnya hingga berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana.

Baca selengkapnya: Gegara Kritikan Lita Gading, Unggahan Mulan Jameela soal Lulus S1 Kembali Disorot