3 Berita Artis Terheboh: Unggahan Lama Mulan Diso Jadi Sorotan, Lucky Hakim Bahas Status Wabup
jpnn.com, JAKARTA - Kritikan Lita Gading soal kuliah S1 dua tahun membuat unggahan kelulusan Mulan Jameela kembali disorot.
Unggahan kelulusan Mulan yang kembali disorot, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (22/11).
Sementara itu, Lucky Hakim merespons desakan mundur wakilnya dan meminta warga Indramayu bersabar menyikapi polemik.
Kemudian, konser My Chemical Romance (MCR) di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, sukses digelar.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Unggahan Lama Mulan Jameela Disorot
Imbas kritik tersebut, unggahan lama Mulan saat mengumumkan kelulusannya dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) kembali disorot.
Dalam unggahan Instagram pada Oktober 2022, Mulan pernah menceritakan perjalanan panjangnya hingga berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana.
Baca selengkapnya: Gegara Kritikan Lita Gading, Unggahan Mulan Jameela soal Lulus S1 Kembali Disorot
Rangkuman 3 berita artis terheboh, unggahan lama Mulan Jameela Disorot, Lucky Hakim komentari status Wabup Indramayu, konser My Chemical Romance di Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rundown Konser My Chemical Romance di Jakarta Hari Ini
- 3 Berita Artis Terheboh: Pendidikan Mulan Jameela Dikritik, Sarah Beri Jawaban Menohok
- Wabup Indramayu Didesak Mundur, Lucky Hakim Minta Warga Bersabar
- Gegara Kritikan Lita Gading, Unggahan Mulan Jameela soal Lulus S1 Kembali Disorot
- Mulan Jameela Ingin Lanjut Kuliah S2, Lita Gading: Silakan Kalau Benar Jalurnya
- Kritisi Pendidikan Mulan Jameela, Lita Gading Pertanyakan Kuliah S1 Cuma 2 Tahun