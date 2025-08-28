menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Ustaz EE Dilaporkan, Prabowo Temui Gus Miftah

3 Berita Artis Terheboh: Ustaz EE Dilaporkan, Prabowo Temui Gus Miftah

3 Berita Artis Terheboh: Ustaz EE Dilaporkan, Prabowo Temui Gus Miftah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gus Miftah saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/8). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Ustaz Evie Effendi dilaporkan ke Polrestabes Bandung dalam kasus dugaan KDRT dan tindak penganiayaan.

Dugaan KDRT Ustaz Evie Effendi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (27/8).

Sementara itu, Presiden Prabowo bertemu Gus Miftah, bahas pentingnya merawat kebinekaan dan kerukunan bangsa.

Baca Juga:

Kemudian, rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike ternyata tidak hanya menghebohkan Pacu Jalur, tetapi juga kawasan Pantai Indah Kapuk.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkumannya berikut:

1. Ustaz EE Dilaporkan

Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/985/VII/2025/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT.

Baca Juga:

"Benar (adanya laporan Evie Effendie)," kata Kasat Reskrim Polretabes Bandung AKBP Abdul Rachman, saat dikonfirmasi, Rabu (27/8).

Baca selengkapnya: Dugaan Kasus KDRT, Penceramah Evie Effendi Dilaporkan ke Polisi Oleh Anak Kandungnya

Rangkuman 3 berita artis, Ustaz EE dilaporkan. Presiden Prabowo bertemu Gus Miftah, Melly Mike mai Melly Mike jalan-jalan ke PIK.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI