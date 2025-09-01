menu
3 Berita Artis Terheboh: Uya Kuya Minta Maaf, Lucinta Luna Kibarkan Bendera One Piece

Uya Kuya. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari PAN, Uya Kuya, menyampaikan permintaan maaf seusai demo besar yang ricuh.

Permintaan maaf Uya Kuya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (31/8).

Dalam pernyataannya itu, Uya Kuya meminta diberi kesempatan untuk tetap menjadi wakil rakyat.

Sementara itu, Lucinta Luna mencuri perhatian saat ikut demo, berorasi layaknya korlap dan kibarkan bendera One Piece.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Uya Kuya Minta Maaf

Permintaan maaf itu disampaikan setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Dalam video berdurasi singkat, Uya yang mengenakan kemeja abu-abu menyampaikan penyesalannya atas situasi yang menimbulkan keresahan publik.

Baca selengkapnya: Akui Kesalahan, Uya Kuya Minta Maaf Seusai Demo Ricuh

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Uya Kuya sampaikan permohonan maaf, lalu minta diberi kesempatan, Lucinta Luna kibarkan bendera one piece.

