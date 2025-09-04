menu
3 Berita Artis Terheboh: Uya Kuya Temui Penjarah, Olva Hamid Beri Kritikan Tajam

3 Berita Artis Terheboh: Uya Kuya Temui Penjarah, Olva Hamid Beri Kritikan Tajam

3 Berita Artis Terheboh: Uya Kuya Temui Penjarah, Olva Hamid Beri Kritikan Tajam
Uya Kuya dan istrinya, Astrid Kuya di Polres Metro Jakarta Timur, Rabu (3/9). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Uya Kuya mendatangi Polres Metro Jakarta Timur untuk menemui salah satu terduga pelaku penjarahan rumahnya.

Pertemuan Uya Kuya dengan salah satu penjarah rumahnya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (3/9).

Kemudian, polisi menangkap belasan orang yang diduga terlibat penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Sementara itu, Olvah Alhamid kritik sikap pemerintah yang dinilai gagal membaca aspirasi rakyat dalam aksi protes.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Uya Temui Penjarah

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu datang bersama istrinya, Astrid Kuta, untuk bertemu dengan salah satu terduga pelaku penjarahan yang terjadi di rumahnya.

Menurutnya, polisi menginformasikan soal salah satu terduga pelaku penjarahan telah diamankan, yakni seorang perempuan lansia yang diduga menjarah sebuah AC.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Uya Kuya temui salah satu penjarah, polisi cari provokator utama, Olvah Alhamid kritik respons pemerintah.

