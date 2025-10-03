menu
3 Berita Artis Terheboh: Vadel Divonis 9 Tahun Penjara, Chikita Meidy Dituding Nusyuz

Chikita Meidy saat jumpa pers di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang putusan dengan terdakwa Vadel Badjideh terkait kasus dugaan tindak asusila telah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Putusan sidang Vadel, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (1/10).

Kemudian, band rock asal Amerika Serikat, Foo Fighters menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada hari ini, Kamis (2/10).

Sementara itu, Chikita Meidy membantah tudingan Nusyuz karena dianggap membangkang kepada suami.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Vadel Akhirnya Divonis 9 Tahun Penjara

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Vadel Badjideh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

"Menyatakan terdakwa Vadel Al Fajar alias Vadel telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengan anak korban sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca selengkapnya: Laporan Nikita Mirzani, Vadel Badjideh Akhirnya Divonis 9 Tahun Penjara

