3 Berita Artis Terheboh: Virgoun Menikah Lagi, Nikita Jalani Ramadan di Tahanan

Virgoun dan Lindi Fitriyana. Foto: Instagram/virgoun.

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Virgoun resmi melepas status dudanya dengan menikahi Lindi Fitriyana pada Kamis (26/2).

Pernikahan Vorgoun dan Lindi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (26/2).

Kemudian, Nikita Mirzani terpaksa menjalani Ramadan tahun ini di tahanan terkait kasus pemerasan dan TPPU.

Sementara itu, Irwansyah mengungkapkan arti mendalam di balik nama putra keduanya, Urwah Muhammad Syahki.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Virgoun Menikah Lagi

Salah satu tamu yang hadir dalam acara pernikahan pelantun 'Surat Cinta Untuk Starla' itu adalah pengacara Sandy Arifin.

Dia menyampaikan ucapan selamat untuk Virgoun dan istrinya yang kini memulai lembaran hidup baru.

Baca selengkapnya: Virgoun Resmi Menikah, Sandy Arifin Ucapkan Selamat

