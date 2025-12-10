menu
3 Berita Artis Terheboh: Vonis Nikita Mirzani Diperberat, Azizah Beri Penjelasan

3 Berita Artis Terheboh: Vonis Nikita Mirzani Diperberat, Azizah Beri Penjelasan
Aktris Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha memberi klarifikasi terkait penampilannya saat melayat ayah Pratama Arhan yang tuai kritik warganet.

Penjelasan Azizah soal penampilannya itu menjadi salah satu berita artis di JPNN sepanjang Selasa (9/12).

Kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membacakan putusan banding kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys.

Sementara itu, anak mendiang Yaya, Rama Moektio mengatakan, sang ayah sempat berencana untuk mengadakan acara musik.

Pengin tahu lebih lengkapnya? SImak rangkuman beritanya berikut:

1. Azizah Salsha Beri Pernjelasan

Adapun kehadiran Azizah di rumah duka pada Minggu (7/12) menjadi sorotan karena dia datang mengenakan jaket biru dan celana jeans hitam tanpa kerudung.

Kritik itu bermunculan setelah foto-foto dirinya beredar luas di media sosial. Banyak warganet menilai busana yang dikenakan Azizah kurang sesuai dengan suasana duka.

Baca selengkapnya: Penjelasan Azizah Salsha soal Penampilannya saat Takziah ke Rumah Pratama Arhan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Azizah Salsha beri penjelasan, vonis Nikita Mirzani diperberat, keinginan Yaya Moektio yang belum terwujud.

