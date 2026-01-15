3 Berita Artis Terheboh: Wali Nikah Siri Diungkap, Inara Rusli Kena Mental?
jpnn.com, JAKARTA - Hiburan JPNN sepanjang Rabu (14/1), diramaikan dengan kabar terbaru kasus Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa.
Penanganan kasus dugaan perzinaan antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli yang dilaporkan Wardatina Mawa terus bergulir.
Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny lantas buka suara terkait soal pernikahan siri yang dilakukan oleh kliennya itu.
Dia juga mengungkapkan kondisi mental kliennya usai tersandung dugaan kasus perselingkuhan dan perzinahan.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Kabar Terbaru Kasus Wardatina Mawa
Kabar terbaru, Inara Rusli bersama kuasa hukumnya, Daru Quthny mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa (13/1).
Daru Quthny mengungkapkan alasan kedatangan pihaknya yakni berkaitan dengan tawaran restorative justice yang sempat diajukan oleh kliennya kepada pihak Wardatina Mawa.
Baca selengkapnya: Kabar Terbaru Kasus Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli
Rangkuman 3 berita artis terheboh, kabar terbaru kasus Wardatina Mawa, wali nikah siri Insanul Fahmi diungkap, Inara Rusli kena mental.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Inara Rusli Tetap Ingin Berdamai Dengan Wardatina Mawa
- Kabar Terbaru Kasus Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli
- 3 Berita Artis Terheboh: Denada Dituding Menelantarkan Anak, Ari Lasso Menyerah
- Kuasa Hukum Ungkap Wali Nikah Siri Inara Rusli, Siapa?
- Tersandung Kasus Dugaan Perzinahan, Inara Rusli Kena Mental?
- Kuasa Hukum Sebut Inara Rusli Alami Kerugian Gegara Ini