3 Berita Artis Terheboh: Wasiat Epy Kusnandar, Damar Rizal Terjun ke Dunia Akting
jpnn.com, JAKARTA - Komedian Epy Kusnandar sempat menyinggung soal wasiat ingin dimakamkan di Garut, sang putra beri penjelasan begini.
Wasiat Epy, menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment di JPNN sepanjang Selasa (19/8).
Sementara itu, pengumuman hasil tes DNA dari Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sangat dinantikan oleh kedua pihak.
Kemudian, Damar Rizal mengungkapkan pesan sang ayah saat dirinya memutuskan terjun ke industri film.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Wasiat Epy Kusnandar
Banyak yang mengira "wasiat" tersebut mengindikasikan kondisi kesehatan Epy menurun atau firasat akan sesuatu yang buruk.
Menanggapi berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat, putra Epy Kusnandar, Damar Rizal, akhirnya angkat bicara.
Baca selengkapnya: Epy Kusnandar Singgung Wasiat Ingin Dimakamkan di Garut, Sang Putra Beri Penjelasan
Rangkuman 3 berita artis terheboh, wasiat Epy Kusnandar, menanti hasil tes DNA anak Lisa Mariana, Damar Rizal terjun ke dunia akting.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Besok, Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Putri Lisa Mariana Diumumkan
- Lisa Mariana Masih Menunggu Hasil Tes DNA dengan Ridwan Kamil
- 3 Berita Artis Terheboh: Keinginan Mendiang Mpok Alpa, Asri Welas Operasi Plastik
- Damar Rizal Terjun ke Dunia Seni Peran, Epy Kusnandar Beri Pesan Begini
- Epy Kusnandar Singgung Wasiat Ingin Dimakamkan di Garut, Sang Putra Beri Penjelasan
- Ikuti Jejak Epy Kusnandar di Seni Peran, Damar Rizal Ingin Tentukan Jalan Sendiri