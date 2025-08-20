menu
JPNN.com » Entertainment » Seleb » 3 Berita Artis Terheboh: Wasiat Epy Kusnandar, Damar Rizal Terjun ke Dunia Akting

3 Berita Artis Terheboh: Wasiat Epy Kusnandar, Damar Rizal Terjun ke Dunia Akting

3 Berita Artis Terheboh: Wasiat Epy Kusnandar, Damar Rizal Terjun ke Dunia Akting
Epy Kusnandar. Foto Instagram/epy_kusnandar

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Epy Kusnandar sempat menyinggung soal wasiat ingin dimakamkan di Garut, sang putra beri penjelasan begini.

Wasiat Epy, menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment di JPNN sepanjang Selasa (19/8).

Sementara itu, pengumuman hasil tes DNA dari Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sangat dinantikan oleh kedua pihak.

Baca Juga:

Kemudian, Damar Rizal mengungkapkan pesan sang ayah saat dirinya memutuskan terjun ke industri film.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Wasiat Epy Kusnandar

Banyak yang mengira "wasiat" tersebut mengindikasikan kondisi kesehatan Epy menurun atau firasat akan sesuatu yang buruk.

Baca Juga:

Menanggapi berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat, putra Epy Kusnandar, Damar Rizal, akhirnya angkat bicara.

Baca selengkapnya: Epy Kusnandar Singgung Wasiat Ingin Dimakamkan di Garut, Sang Putra Beri Penjelasan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, wasiat Epy Kusnandar, menanti hasil tes DNA anak Lisa Mariana, Damar Rizal terjun ke dunia akting.

