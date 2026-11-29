3 Berita Artis Terheboh: Wika Salim dan Max Adam segera Nikah, Maudy Bersiap Sambut Persalinan
jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten berinisial RI ditemukan meninggal dunia di sebuah saung di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Kabar kreator konten RI meninggal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (28/11).
Sementara itu, penyanyi dangdut Wika Salim dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya, Max Adam.
Kemudian, aktris Maudy Ayunda tengah mengandung calon anak pertamanya dengan sang suami, Jesse Choi.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. RI Meninggal di Saung
Kematian kreator konten tersebut kini tengah didalami oleh pihak Kepolisian Resor Cimahi.
Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto mengatakan hasil pemeriksaan awal tim identifikasi menemukan sejumlah tanda yang mengarah pada dugaan bunuh diri.
Baca selengkapnya: Kreator Konten RI Ditemukan Meninggal di Saung, Polisi Jelaskan Hasil Identifikasi
Rangkuman 3 berita artis terheboh, kreator konten RI meninggal di saung, Wika Salim dan Max Adam segera nikah, Maudy Ayunda persiapkan persalinan
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