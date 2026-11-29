jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten berinisial RI ditemukan meninggal dunia di sebuah saung di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Kabar kreator konten RI meninggal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (28/11).

Sementara itu, penyanyi dangdut Wika Salim dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya, Max Adam.

Baca Juga: Polisi Usut Kematian Kreator Konten di Kabupaten Bandung

Kemudian, aktris Maudy Ayunda tengah mengandung calon anak pertamanya dengan sang suami, Jesse Choi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. RI Meninggal di Saung

Kematian kreator konten tersebut kini tengah didalami oleh pihak Kepolisian Resor Cimahi.

Baca Juga: Penjelasan Wika Salim Soal Rencana Nikah dengan Max Adam

Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto mengatakan hasil pemeriksaan awal tim identifikasi menemukan sejumlah tanda yang mengarah pada dugaan bunuh diri.

Baca selengkapnya: Kreator Konten RI Ditemukan Meninggal di Saung, Polisi Jelaskan Hasil Identifikasi