3 Berita Artis Terheboh: Wulan Guritno Sering Dimarahi Gary Iskak, Kisah David Ozora Jadi Film
jpnn.com, JAKARTA - Festival musik akbar Ufuk Timur Indonesia Festival (UTIFEST) 2025 sukses memeriahkan akhir pekan di Jakarta.
UTIFEST 2025 yang sukses digelar, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (30/11).
Sementara itu, aktris Wulan Guritno pun mengenang momen kebersamaannya dengan mendiang Gary Iskak.
Kemudian, kisah nyata penganiayaan David Ozora yang sempat mengguncang publik beberapa waktu silam diangkat ke layar lebar.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. UTIFEST Hadirkan Puluhan Musikus Terbaik dari Timur Indonesia
Digelar pada Sabtu, 29 November 2025, di Lapangan Hockey, GOR Soemantri, Jakarta Selatan, acara ini berhasil menarik lebih dari lima ribu penonton yang antusias menikmati kekayaan musik dari Timur Indonesia.
UTIFEST 2025 menghadirkan deretan musisi dan penyanyi ternama yang sukses membawakan lagu-lagu hits bernuansa kedaerahan yang menyentuh dan penuh semangat kebersamaan.
Baca selengkapnya: UTIFEST Guncang GOR Soemantri, Hadirkan Puluhan Musikus Terbaik dari Timur Indonesia
