3 Berita Artis Terheboh: Yu Menglong Diduga Dibunuh, Eko Patrio Bantah ke Luar Negeri

3 Berita Artis Terheboh: Yu Menglong Diduga Dibunuh, Eko Patrio Bantah ke Luar Negeri

3 Berita Artis Terheboh: Yu Menglong Diduga Dibunuh, Eko Patrio Bantah ke Luar Negeri
Aktor Tiongkok, Yu Menglong atau Alan Yu. Foto: Instagram/

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tiongkok, Yu Menglong meninggal dunia di usia 37 tahun, kepergiannya penuh tanda tanya dan ada dugaan dibunuh.

Kabar kematian Yu Menglong, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (15/9).

Kemudian, penyanyi Asrilia Kurniati memberi klarifikasi soal foto dirinya dan Ahmad Sahroni yang beredar di media sosial.

Anggota DPR RI nonaktif Eko Patrio dikabarkan mengumpet di luar negeri ketika kericuhan terjadi di Jakarta.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Yu Menglong Diduga Dibunuh

Kabar duka ini langsung menghebohkan dunia hiburan, apalagi muncul dugaan adanya kejanggalan di balik kematiannya.

Menurut laporan, sehari sebelum meninggal Yu Menglong sempat makan malam bersama teman-temannya pada 10 September.

Baca selengkapnya: Aktor Tiongkok Yu Menglong Meninggal, Ada Dugaan Dibunuh

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Yu Menglong diduga dibunuh, Asrilia Kurniati klarifikasi soal foto bareng Sahroni, Eko Patrio bantah kabur ke luar negeri.

