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3 Berita Artis Terheboh: Yukie PAS Band Kecelakaan, Unggahan Terakhir Hayden Disorot

3 Berita Artis Terheboh: Yukie PAS Band Kecelakaan, Unggahan Terakhir Hayden Disorot
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Yukie PAS Band alami kecelakaan. Foto: Instagram/sandypasband

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis PAS Band, Yuki Arifin Martawidjaja atau Yukie mengalami kecelakaan mobil di Bandung, Jawa Barat.

Kecelakaan yang dialami Yukie PAS Band, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (17/8).

Sementara itu, aktris Hayden Panettiere meninggal dunia pada usia 36 tahun, sementara unggahan terakhirnya kini disorot.

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Kemudian, kehadiran calon anggota baru membuat anak-anak Irish Bella dan Haldy Sabri, menyambut bahagia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Yukie PAS Band Kecelakaan

Kecelakaan tersebut ternyata dipicu oleh pengemudi mobil yang mengalami micro sleep atau tertidur sejenak saat berkendara. Hal itu diungkap oleh penabuh drum PAS Band, Sandy.

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Dia menjelaskan bahwa kejadian bermula ketika pengemudi mobil yang menabrak mengalami micro sleep.

Baca selengkapnya: Yukie PAS Band Kecelakaan, Sandy Ungkap Kronologi Hingga Kondisi Terkini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Yukie PAS Band kecelakaan, unggahan terakhir Hayden Panettiere disorot, anak-anak bahagia sambut kehamilan Irish Bella.

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