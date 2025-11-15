menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Terheboh: Janji Dokter Kamelia, Nikita Mirzani Siaran Langsung dari Rutan

3 Berita Terheboh: Janji Dokter Kamelia, Nikita Mirzani Siaran Langsung dari Rutan

3 Berita Terheboh: Janji Dokter Kamelia, Nikita Mirzani Siaran Langsung dari Rutan
Pihak Reza Gladys mempersilakan apabila Nikita Mirzani berencana mengajukan banding atas vonis majelis hakim. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menanggapi tindakan aktris Nikita Mirzani yang melakukan siaran langsung atau live dari rutan.

Tanggapan Ditjenpas soal Nikita, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (14/11).

Sementara itu, rumah tangga Adly Fairuz dan Angbeen Rishi makin berada di ujung tanduk. 

Kemudian, dokter Kamelia memastikan bahwa dirinya akan selalu mendampingi kekasihnya, Ammar Zoni.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nikita Siaran Langsung di Rutan

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rika Aprianti mengungkapkan bahwa kegiatan terdakwa kasus dugaan pemerasan itu merupakan bentuk penggunaan fasilitas alat komunikasi milik rumah tahanan.

Menurutnya, setiap warga binaan maupun tahanan memiliki hak komunikasi dengan keluarga atau pun kerabat.

Baca selengkapnya: Nikita Mirzani Siaran Langsung di Rutan, Ditjenpas Beri Penjelasan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Nikita Mirzani siaran langsung dari rutan, Adly Fairuz dan Angbeen Rishi sepakai cerai,

