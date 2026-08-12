3 Berita Artis Terheboh: Asila Terseret Rumor Selingkuh, Lesti Kejora Jadi Saksi
jpnn.com, JAKARTA - Sepanjang Selasa (11/8), dunia hiburan JPNN diramaikan dengan kelanjutan laporan Rizky Billar di Polda Metro Jaya.
Biduan dangdut Lesti Kejora dan Asila Maisa menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan tersebut.
Mereka diperiksa sebagai saksi atas tudingan perselingkuhan Rizky Billar.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Asila Maisa Terseret Rumor Selingkuh
Putri Ramzi itu mengatakan dirinya dalam perkara tersebut tidak hanya berstatus sebagai saksi, tetapi juga merasa menjadi korban karena ikut terdampak atas informasi yang beredar.
"Sangkut pautnya sebenarnya sebagai saksi, tetapi bisa dibilang korban juga ya, terdampak juga jadi bertiga begitu," tuturnya.
Baca selengkapnya: Terseret Rumor Selingkuh dengan Rizky Billar, Asila Maisa: Saksi, Tetapi Korban Juga
2. Lesti Jadi Saksi
Adapun Lesti Kejora bersama suaminya, Rizky Billar tiba di Polda Metro Jaya didampingi oleh kuasa hukumnya, Sadrakh Seskoadi.
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Asila Maisa terseret rumor selingkuh, Lesti Kejora jadi saksi, ditanyai 25 pertanyaan.
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