JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Beriya Arti Terheboh: Potret Liburan Viral, Ridwan Kamil Khilaf dan Minta Maaf

3 Beriya Arti Terheboh: Potret Liburan Viral, Ridwan Kamil Khilaf dan Minta Maaf

3 Beriya Arti Terheboh: Potret Liburan Viral, Ridwan Kamil Khilaf dan Minta Maaf
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Hiburan JPNN sepanjang Rabu (24/12), diramaikan dengan pemberitaan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.

Isu perceraian Ridwan Kamil memanas setelah foto liburan di Italia dan rumor kedekatan dengan Aura Kasih viral.

Sebelumnya, politikus ini buka suara soal masalah yang dihadapi, salah satunya terkait proses perceraian dari Atalia Praratya.

Setelah informasi perceraiannya ramai, Ridwan Kamil menyampaikan pengakuannya dan meminta maaf.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konon RK Liburan Bareng Aura Kasih

Nama penyanyi Aura Kasih yang mendadak ramai disebut-sebut sebagai sosok misterius di balik isu perselingkuhan.

Isu tersebut kian bergulir setelah Ridwan Kamil mengunggah permintaan maaf terbuka terkait perceraiannya.

Baca selengkapnya: Potret Ridwan Kamil Berlibur di Italia Viral, Konon Bareng Aura Kasih

Rangkuman 3 berita artis terheboh, viral video Ridwan Kamil bareng wanita diduga Aura Kasih, mengaku khilaf dan minta maaf

