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3 Berita Artis Terheboh: Mediasi dengan Sarwendah Gagal, Ruben Minta Audit Nafkah Anak

3 Berita Artis Terheboh: Mediasi dengan Sarwendah Gagal, Ruben Minta Audit Nafkah Anak
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Sarwendah dan kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (12/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Proses mediasi terkait hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kegagalan mediasi antara Ruben dan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (19/8).

Sementara itu, kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu lantas buka suara mengenai permintaan audit biaya nafkah anak.

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Kemudian, band rock asal Pontianak, LAS! akhirnya melepas album penuh terbaru yang bertitel 21st Century of Troubadour.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Mediasi Gagal

Mediasi tersebut merupakan tahap yang harus ditempuh kedua pihak sebelum berlanjut ke persidangan pokok perkara.

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Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, mengatakan proses mediasi telah diupayakan semaksimal mungkin oleh mediator maupun kedua pihak.

Baca selengkapnya: Mediasi Gagal, Polemik Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Berlanjut

Rangkuman 3 berita artis terheboh, mediasi dengan Sarwendah gagal, Ruben Onsu minta audit nafkah anak, LAS! terbitkan album baru.

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