3 Big Match Buka Perburuan Trofi Liga Champions

jpnn.com - Perjalanan panjang menuju trofi Liga Champions 2026/27 langsung diwarnai pertandingan berkelas.

League Phase musim ini diikuti 36 tim. Matchday 1 akan berlangsung pada 8-10 September dengan total 18 pertandingan.

Sejumlah klub elite Eropa harus menghadapi lawan tangguh sejak matchday pertama.

Real Madrid tidak mendapatkan laga pembuka yang ringan. Los Blancos akan menjamu Inter Milan di Santiago Bernabeu, Rabu (9/8/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini juga menarik karena mempertemukan guru dan murid, yakni Jose Mourinho dan Christian Chivu.

Keduanya pernah terlibat dalam perjalanan Inter saat meraih trofi Liga Champions 2010. Saat itu, Mourinho duduk di kursi pelatih, sedangkan Chivu berdiri di jantung pertahanan.

Napoli juga langsung mendapat tantangan serius ketika menjamu Arsenal, Kamis (10/9/2026).

The Gunners harus menghadapi atmosfer panas Stadion Diego Armando Maradona. Duel tersebut sekaligus menjadi ujian awal bagi Arsenal untuk menunjukkan konsistensinya di pentas Eropa.