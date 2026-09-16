3 Buah Kaya Kandungan Antioksidan yang Baik untuk Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - TUBUH membutuhkan antioksidan untuk menetralisir radikal bebas yang berbahaya.

Radikal bebas ini muncul tidak hanya secara alami di dalam tubuh, tetapi juga akibat paparan sinar UV, polusi, dan gaya hidup tertentu seperti merokok.

Untungnya, antioksidan hadir sebagai perisai alami yang membantu menetralkan radikal bebas dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.

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Dengan mengonsumsi beragam makanan kaya antioksidan, Anda bisa menjaga tubuh tetap sehat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Apel

Apel tidak hanya kaya serat, tetapi juga mengandung antioksidan penting seperti vitamin C, quercetin, dan asam ursolat.

Kombinasi nutrisi ini membuat apel menjadi tambahan yang ideal untuk diet sehat.

Buah ini mendukung pencernaan, sistem kekebalan tubuh, pengaturan gula darah, dan kesehatan secara keseluruhan.