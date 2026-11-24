jpnn.com, JAKARTA - MAGNESIUM merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh.

Mineral penting ini membantu menjaga kesehatan jantung, saraf, dan metabolisme.

Berikut beberapa buah yang bisa membantu memenuhi kebutuhan magnesium, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jambu Biji

Dalam 1 cangkir jambu biji terdapat 36,4 mg magnesium atau 8,6 persen dari nilai harian.

Jambu biji merupakan buah tropis dengan rasa manis dan sedikit asam.

Berbeda dari banyak buah lain, satu cangkir jambu biji mengandung 4,21 gram protein.

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Buah ini juga kaya vitamin C, dengan satu porsi memenuhi lebih dari 400 persen kebutuhan harian.

2. Pepaya

Dalam 1 cangkir pepaya terdapat 34,6 mg magnesium atau 8,2 persen dari nilai harian.