JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Buah Tinggi Kandungan Zat Besi yang Wajib Anda Konsumsi

3 Buah Tinggi Kandungan Zat Besi yang Wajib Anda Konsumsi

3 Buah Tinggi Kandungan Zat Besi yang Wajib Anda Konsumsi
Ilustrasi jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ZAT besi merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan tubuh kita.

Kekurangan zat besi bisa membuat Anda menderita penyakit anemia.

Jika kekurangan zat besi, Anda bisa merasa cepat lelah dan kurang bertenaga.

Ada beberapa buah dengan kandungan zat besi tinggi. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jeruk

Jeruk merupakan merupakan salah satu buah sumber vitamin C yang sangat baik.

Bahkan, satu buah jeruk bisa memenuhi lebih dari 100 persen kebutuhan harian vitamin C.

Vitamin C memiliki peran penting dalam membantu tubuh menyerap zat besi.

Mengonsumsi jeruk bersama biji-bijian utuh atau selai kacang bisa meningkatkan penyerapan zat besi.

Ada beberapa jenis buah yang tinggi kandungan zat besi yang wajib Anda konsumsi dan salah satunya ialah ceri asam kalengan.

