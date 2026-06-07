3 Buah untuk Penderita Diabetes, Gula Darah Tetap Normal

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi berbagai buah.

Kita semua menyadari fakta bahwa buah-buahan sangat bergizi dan bisa meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan.

Namun, hal ini sangat berbeda bagi penderita diabetes. Faktanya, buah-buahan tidak dianggap sebagai makanan yang baik untuk diabetes.

Anda tahu, kadar gula darah kita dipengaruhi oleh asupan karbohidrat, terutama karena tubuh kita mengubah karbohidrat menjadi glukosa.

Buah-buahan tidak hanya kaya karbohidrat, tetapi juga mengandung cukup banyak gula.

Apakah ini berarti penderita diabetes harus menghindari buah?

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Jawaban singkatnya adalah tidak. Diabetes adalah penyakit kronis tetapi bisa dikelola.

Saat memilih buah untuk penderita diabetes, Anda harus memastikan ukuran porsi terkontrol dan indeks glikemik (IG) buah rendah.