3 Buah yang Ampuh Atasi Sembelit

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu masalah pencernaan yang harus segera diatasi.

Sembelit biasanya terjadi karena jarang mengonsumsi makanan yang mengandung serat dan minum cairan.

Namun tenang saja sembelit bisa diatasi dengan cara alami. Tentunya tidak ada efek samping yakni mengonsumsi beberapa jenis buah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jeruk

Jeruk sangat kaya vitamin C yang bermanfaat sangat ampuh untuk mengatasi sembelit.

Apalagi, jeruk juga ada kandungan naringenin yang bisa bekerja sebagai obat pelancar alami yang menangani sembeli. Tenang BAB akan segera lancar.

2. Apel

Apel punya segudang manfaat untuk tubuh. Seperti mampu melancarkan buang air besar.

Wajib diketahui satu potong apel berukuran sedang memiliki kandungan 3,3 gram serat.