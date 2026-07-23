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3 Buah yang Ampuh Meredakan Stres dengan Cepat

3 Buah yang Ampuh Meredakan Stres dengan Cepat
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Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - STRES merupakan masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Banyak orang suka makan berlebihan jika stres menyerang mereka.

Namun, makan secara berlebihan tentu tidak baik untuk kesehatan Anda.

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Maka itu, Anda bisa mengganti makanan berat dengan buah untuk meredakan stres.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Blueberry

Menurut sebuah penelitian dari Federation of American Societies for Experimental Biology, blueberry termasuk kategori buah untuk meringankan stres Anda.

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Di dalam penelitian tersebut dilakukan uji coba terhadap tikus PTSD yang menjalani diet blueberry dan setiap tikus mengonsumsi dua cangkir blueberry setiap harinya.

2. Alpukat

Alpukat merupakan sumber vitamin B6 yang membantu tubuh memproduksi neurotransmiter, termasuk serotonin.

Ada beberapa jenis buah yang bisa membantu meredakan stres dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja

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