3 Buah yang Baik Dikonsumsi Penderita Kolesterol Tinggi untuk Buka Puasa

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Salah satu cara mengatasi kolesterol tinggi ialah dengan mengonsumsi buah-buahan.

Apakah ada buah-buahan yang bisa dikonsumsi penderita kolesterol tinggi saat buka puasa?

Tentu saja ada. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang merupakan sumber yang baik dari serat makanan, yang bisa membantu mengurangi low-density lipoprotein – LDL atau kolesterol “jahat”.

Selain itu, kalium dalam pisang juga tinggi membantu menurunkan tekanan darah, dan pada gilirannya, bisa menurunkan kolesterol tinggi dan menyehatkan jantung.

Pisang merupakan tanaman rumah bagi masyarakat Indonesia.

Selain banyak jenis dan aneka rasa, pisang mampu menjadi obat bagi berbagai penyakit.