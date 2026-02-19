3 Buah yang Harus Dihindari Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang bisa menyerang siapa saja.
Diabetes terjadi akibat naiknya kadar gula darah secara berlebihan.
Beberapa jenis buah diketahui mengandung lebih banyak gula, sehingga harus diperhatikan takaran konsumsinya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pisang
Buah ini mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi.
Bahkan dalam keadaan matang kandungannya 23 gram karbohidrat.
Bagi para diabetesi jika ingin makan pisang maka harus dalam porsi yang cukup yakni setengah potong saja setiap kali mengonsumsinya.
2. Semangka
Jenis buah selanjutnya yakni semangka yang punya indeks glikemik (IG) tinggi di angka 72 setiap kali 100 gramnya.
Ada beberapa jenis buah yang jangan dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja semangka.
