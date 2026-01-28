3 Bulan Rehabilitasi, Onadio Leonardo Bebas Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Onadio Leonardo dikabarkan akan bebas dari pusat rehabilitasi pada hari ini, Rabu (28/1).

Kabar tersebut diungkapkan oleh istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia melalui akun miliknya di Instagram.

Melalui sebuah video, dia menyebut suaminya yang karib disapa Onad itu bakal pulang ke rumah hari ini.

"Selamat pagi, pagi ini bangun tidur happy banget karena hari ini suami aku pulang," kata Beby Prisillia.

Mantan pramugari itu mengaku sangat senang Onad akhirnya bisa pulang ke rumah.

Menurut Beby Prisillia, mantan vokalis Killing Me Inside itu tidak sabar bertemu dengan anak-anak.

"Akhirnya dia bisa ketemu anak-anak, bobok bersama kami lagi," tambahnya.

Diketahui, Onadio Leonardo ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis (30/10/2025) malam