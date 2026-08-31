3 Bumbu Dapur yang Baik untuk Menjaga Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - MEMASAK berbagai makanan merupakan salah satu cara yang bisa Anda lakukan agar tidak kelaparan.

Bagi Anda yang sedang diet, ada berbagai bumbu dapur yang bisa membantu menjaga kesehatan.

Dari rempah kaya aroma hingga bahan alami yang menambah cita rasa khas, setiap bumbu memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman kuliner yang menggugah selera.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Minyak Zaitun

Minyak zaitun merupakan salah satu bumbu dapur kaya lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan polifenol yang baik untuk jantung.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa konsumsi minyak zaitun secara rutin bisa membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker.

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Mengganti mentega atau margarin dengan minyak zaitun menjadi langkah cerdas untuk menjaga kesehatan jantung.

Minyak zaitun membantu mengurangi risiko aterosklerosis (penumpukan plak di arteri) dan menurunkan tekanan darah tinggi.