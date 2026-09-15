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3 Camilan Bebas Kandungan Karbohidrat yang Bisa Anda Konsumsi

3 Camilan Bebas Kandungan Karbohidrat yang Bisa Anda Konsumsi
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Ilustrasi: Ikan salmon. Foto: foodlife

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK selamanya mengonsumsi makanan atau camilan yang kaya akan kandungan karbohidrat baik untuk kesehatan.

Tidak ada salahnya Anda mengonsumsi makanan atau camilan bebas karbohidrat.

Biasanya, camilan seperti ini lebih tinggi protein dan lemak sehat.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Salad Telur

Anda bisa mengubah telur rebus menjadi salad telur tanpa karbohidrat yang lembut.

Agar lebih praktis, kamu juga bisa menggunakan telur yang sudah dimasak dan dikupas.

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Hancurkan telur rebus cincang dengan mayones, sedikit mustard, garam, dan merica.

Untuk menambah rasa, tambahkan paprika atau rempah segar seperti daun bawang.

Ada beberapa jenis camilan yang bebas kandungan karbohidrat yang bisa Anda konsumsi dan salah satunya ialah tentu saja

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