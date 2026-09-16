3 Camilan Kaya Protein yang Baik untuk Usus

jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu nutrisi yang baik untuk usus.

Protein bisa meningkatkan kesehatan usus dengan mendukung sel-sel sehat, mendorong pertumbuhan mikroba bermanfaat, dan memperkuat sistem pertahanan terhadap mikroorganisme berbahaya.

Berikut camilan yang mengandung protein tinggi untuk kesehatan usus, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Yogurt Yunani

Satu cangkir yogurt Yunani tawar rendah lemak mengandung 20 gram protein.

Carilah yogurt Yunani yang mengandung "kultur hidup dan aktif," yaitu probiotik.

Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang bermanfaat bagi kesehatan usus jika dikonsumsi dalam jumlah cukup.

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Probiotik mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus sekaligus meningkatkan mekanisme pertahanan terhadap mikroorganisme berbahaya.

2. Kacang Edamame

Edamame adalah kacang kedelai. Kacang kedelai merupakan camilan yang lezat dengan kandungan serat dan protein nabati yang tinggi.