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3 Camilan Lezat untuk Jantung Lebih Sehat

3 Camilan Lezat untuk Jantung Lebih Sehat
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Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan jantung wajib kita semua lakukan. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan jantung ialah dengan mengonsumsi beberapa camilan.

Mengonsumsi camilan yang tepat bisa melindungi jantung dari risiko penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Oat dengan Buah Beri

Oat dikenal sebagai salah satu makanan terbaik untuk menjaga kesehatan jantung.

Kandungan serat larutnya yang disebut beta-glukan memiliki efek kuat dalam menurunkan kadar kolesterol.

Untuk manfaat yang lebih maksimal, kamu bisa menambahkan buah beri.

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Buah beri kaya antioksidan dan serat yang bisa memberikan perlindungan tambahan bagi jantung.

Kombinasi oat dengan buah beri menjadi pilihan sarapan yang lezat sekaligus bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung.

Ada beberapa jenis camilan lezat yang bisa membantu agar jantung lebih sehat dan salah satunya ialah tentu saja oat dengan buah beri.

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